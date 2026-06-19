Vali Sezer, Yaşlıları Huzurevinde Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile Babalar Günü dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer çifti, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti ve Babalar Günü'nü kutladı.

Yaşlıların talep ve düşüncelerini dinleyen Sezer ve eşi, huzurevi sakinlerine sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu.

Programda huzurevi sakinleri müzik eşliğinde vakit geçirdi.