Vali Şimşek'ten Aile ve Sosyal Hizmetler Ziyareti - Son Dakika
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Vali Şimşek'ten Aile ve Sosyal Hizmetler Ziyareti

Vali Şimşek\'ten Aile ve Sosyal Hizmetler Ziyareti
21.07.2026 13:26
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Sivas Valisi Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü ziyaret ederek eğitim programına katıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş'ı makamında ziyaret eden Şimşek, daha sonra müdürlük bünyesindeki birimleri gezerek çalışanlarla sohbet etti, görevlerinde kolaylıklar diledi.

Şube müdürlerinin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısına başkanlık eden Şimşek'e, kent genelinde sunulan hizmetler, devam eden çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verildi.

Şimşek, ziyaretin ardından evlilik hazırlığındaki çiftlere yönelik düzenlenen eğitim programına katıldı.

Aile kurumunun toplumun temel yapı taşı olduğunu belirten Şimşek, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin önem taşıdığını ifade etti.

Programa katılan çiftlerle sohbet eden Şimşek, çiftlere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Şimşek'ten Aile ve Sosyal Hizmetler Ziyareti - Son Dakika

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