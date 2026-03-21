Vali Soytürk'ten Bayram Ziyaretleri
Vali Soytürk'ten Bayram Ziyaretleri

Vali Soytürk\'ten Bayram Ziyaretleri
21.03.2026 13:40
Tekirdağ Valisi Soytürk, Ramazan Bayramı'nda hastane ve gazi ziyaretleri gerçekleştirdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Soytürk, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, bayramda görevleri başında bulunan sağlık personeliyle bayramlaştı.

Hastalar ile yakınlarıyla da bayramlaşan Soytürk, yeni doğum yapan bir anneyi ziyaret etti.

Ziyarette Soytürk'e, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar eşlik etti.

Vali Soytürk'ten gaziye ziyaret

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla 1998 yılında Kuzey Irak'ta gazi olan Fahri Keşki'yi evinde ziyaret etti.

Ziyarette Keşki ve ailesinin bayramını kutlayan Soytürk, vatanın bütünlüğü ve milletin huzuru için fedakarlık gösteren gazilerin bayramını tebrik etti.

Ziyarete Soytürk'e, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir de katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Soytürk'ten Bayram Ziyaretleri - Son Dakika

SON DAKİKA: Vali Soytürk'ten Bayram Ziyaretleri - Son Dakika
