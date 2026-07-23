Vali Sözer Çilek Hasadında - Son Dakika
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Vali Sözer Çilek Hasadında

Vali Sözer Çilek Hasadında
23.07.2026 12:14
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çilek hasadına katılarak üretim hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çilek hasadına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sakinlerle Merkez ilçesine bağlı Ulupınar köyünde çilek hasadı yapan Vali Sözer üretim hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sözer, gelişen tarımsal üretim çeşitliliği içerisinde önemli bir yere sahip olan çilek üretiminin, il genelinde 316 dekar alanda yıllık 203 ton üretim kapasitesine ulaştığını kaydetti.

Çilek üretiminin merkez ile Bozüyük, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde gerçekleştirildiğini aktaran Sözer, şunları ifade etti:

"En yüksek üretim alanı 105 dekar ile Pazaryeri ilçesinde bulunuyor. Merkez ilçeye bağlı Ulupınar köyü ise başarılı üretim uygulamalarıyla örnek yerleşimlerden biri olarak öne çıkıyor. Köyde üretici Yalçın Nar'ın hobi amaçlı 2 dönüm alanda başladığı çilek üretimi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün proje, teknik rehberlik ve yayım çalışmaları sayesinde bugün 42 dönüme ulaşarak ticari üretime dönüştü."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Sözer Çilek Hasadında - Son Dakika

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