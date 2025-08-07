Vali Sözer, Esnaf ve Gazilere Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Yenipazar ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçedeki çarşıyı ve halk pazarını ziyaret eden Sözer, esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

Tezgah ve dükkanları gezerek esnafa hayırlı işler dileyen Sözer, devletin her zaman esnaf ve vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Vali Sözer'den kentteki Kıbrıs gazilerine ziyaret

Bilecik Valisi Sözer, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Nurettin Kürbağ ile Mehmet Öndersev'e ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette gaziler ve aileleriyle sohbet eden Sözer, gazilere şükran ve saygılarını iletti.

Açıklamada ziyaretlerdeki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, Kürbağ ve Öndersev'in vatan uğruna gösterdiği fedakarlık ve kahramanlığın Türk milletinin hafızasında her zaman canlı tutulacağını belirtti.

Gazilerin kıymetine dikkati çeken Sözer, "Gazilerimiz, vatan uğruna gösterdikleri fedakarlıkla milletimizin onur abideleridir." değerlendirmesini yaptı.

Ziyaret, Sözer'in gazilere Türk bayrağı tablosu hediye etmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Vali Sözer muhtarlarla buluştu

Bilecik Valisi Sözer, İnhisar ve Yenipazar ilçelerinde muhtarlarla toplantı düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçelerdeki köy ve mahalle muhtarları ile kurum temsilcilerinin katıldığı toplantılarda, İnhisar ve Yenipazar'daki hizmetler ve ihtiyaçlar değerlendirildi.

Değerlendirmenin ardından vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmetlerin hayata geçirilmesi için ilgili birimlere gerekli talimatlar verildi.

Karşılıklı görüş alışverişiyle gerçekleşen toplantılar, fotoğraf çekimiyle sona erdi.