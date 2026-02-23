Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentteki jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Eğitim Alay Komutanlığındaki organizasyonda Vali Sözer, jandarmalarla sohbet etti.
Sözer, vatani görevini yapan erbaş ve erlere "hayırlı tezkereler" diledi.
Organizasyon, dua edilmesiyle sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Vali Sözer, Jandarmalarla İftarda Buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?