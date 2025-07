Vali Taşolar'dan Orman Yangını Uyarısı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, vatandaşlara orman yangınına neden olacak davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Vali Taşolar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Çankırı'da son 3 aylık asayiş ve güvenlik konularına dair rakamları paylaştı.

İl genelinde yaşanabilecek olası afet durumlarına karşı yapılan çalışmalar ve alınan önlemleri anlatan Taşolar, Çankırı özelinde afetlere ne kadar hazır olduklarını, hazırlıklarını değerlendirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen orman yangınlarını içleri yanarak takip ettiklerini dile getiren Taşolar, şöyle konuştu:

"Çok şükür, şu ana kadar ilimizde orman yangını anlamında büyük bir problemle karşılaşmadık. Şu ana kadar iki orman yangınımız oldu ve toplam bir hektarlık alanı kaybettik. Orman yangınlarıyla mücadele anlamında başta orman teşkilatımız olmak üzere hazırlıklarımız tam. 11 arazözümüz, 20 ilk müdahale aracımız, 12 iş makinemiz, 300 personelimizle orman yangınlarıyla mücadele etmek adına hazır şekilde bekliyoruz."

Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Taşolar, şunları kaydetti:

"Bu, çok acı bir rakam. O yüzden kamu kurumları ve devlet olarak her ne kadar tedbir alsak da vatandaşlarımızın hassasiyeti ve duyarlılığı olmadığı müddetçe orman yangınlarıyla başa çıkabilmemiz mümkün değil. O yüzden özellikle vatandaşlarımızdan olası orman yangınına sebep verecek her türlü hal ve hareketten kaçınmalarını özellikle istirham ediyoruz. Her ne kadar devlet olarak bütün hazırlıklarımızı yapsak da vatandaşlarımız bu farkındalığı göstermediği müddetçe aldığımız tedbirler, yaptığımız faaliyetler maalesef anlamsız olacak. O yüzden vatandaşlarımızın orman yangınlarıyla ilgili hassasiyetleri bizler için çok ama çok kıymetli."