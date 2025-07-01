Vali Taşolar'dan Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vali Taşolar'dan Orman Yangını Uyarısı

01.07.2025 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Valisi Taşolar, orman yangını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, vatandaşlara orman yangınına neden olacak davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Vali Taşolar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Çankırı'da son 3 aylık asayiş ve güvenlik konularına dair rakamları paylaştı.

İl genelinde yaşanabilecek olası afet durumlarına karşı yapılan çalışmalar ve alınan önlemleri anlatan Taşolar, Çankırı özelinde afetlere ne kadar hazır olduklarını, hazırlıklarını değerlendirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen orman yangınlarını içleri yanarak takip ettiklerini dile getiren Taşolar, şöyle konuştu:

"Çok şükür, şu ana kadar ilimizde orman yangını anlamında büyük bir problemle karşılaşmadık. Şu ana kadar iki orman yangınımız oldu ve toplam bir hektarlık alanı kaybettik. Orman yangınlarıyla mücadele anlamında başta orman teşkilatımız olmak üzere hazırlıklarımız tam. 11 arazözümüz, 20 ilk müdahale aracımız, 12 iş makinemiz, 300 personelimizle orman yangınlarıyla mücadele etmek adına hazır şekilde bekliyoruz."

Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Taşolar, şunları kaydetti:

"Bu, çok acı bir rakam. O yüzden kamu kurumları ve devlet olarak her ne kadar tedbir alsak da vatandaşlarımızın hassasiyeti ve duyarlılığı olmadığı müddetçe orman yangınlarıyla başa çıkabilmemiz mümkün değil. O yüzden özellikle vatandaşlarımızdan olası orman yangınına sebep verecek her türlü hal ve hareketten kaçınmalarını özellikle istirham ediyoruz. Her ne kadar devlet olarak bütün hazırlıklarımızı yapsak da vatandaşlarımız bu farkındalığı göstermediği müddetçe aldığımız tedbirler, yaptığımız faaliyetler maalesef anlamsız olacak. O yüzden vatandaşlarımızın orman yangınlarıyla ilgili hassasiyetleri bizler için çok ama çok kıymetli."

Kaynak: AA

Mustafa Fırat Taşolar, Orman Yangınları, Yerel Haberler, Orman Yangını, Güvenlik, Politika, Sağlık, Güncel, Asayiş, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Taşolar'dan Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı Bodrum'da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı
Leroy Sane’den sonra Galatasaray’a bir yıldız daha Tottenham ile görüşmeler başladı Leroy Sane'den sonra Galatasaray'a bir yıldız daha! Tottenham ile görüşmeler başladı
Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Süper Lig’den iki sürpriz talip Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip
Beyaz Saray, Trump’ın Suriye’ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Leman dergisine saldırı Binayı taşlayıp içeri girmeye çalıştılar Leman dergisine saldırı! Binayı taşlayıp içeri girmeye çalıştılar
Flaş iddia Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul’a geliyor Flaş iddia! Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul'a geliyor
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Trump, ABD’den pirinç almayan Japonya’yı tarife uygulamakla tehdit etti Trump, ABD'den pirinç almayan Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti
Bir yangın da Elazığ’da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık

17:33
Zafer Partisi’nde “CHP“ krizi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
Zafer Partisi'nde "CHP" krizi! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
17:30
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
14:29
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
00:05
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
00:02
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
23:58
Fluminense’den tarihi başarı Inter’i 2 golle devirdiler
Fluminense'den tarihi başarı! Inter'i 2 golle devirdiler
23:35
İzmir’de ev alevlerin arasında kaldı İşte o anlar
İzmir'de ev alevlerin arasında kaldı! İşte o anlar
23:08
Leman dergisi önünde protesto
Leman dergisi önünde protesto
23:06
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi
23:06
Leman Dergisi’nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi
Leman Dergisi'nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi
22:59
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
22:46
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka’da 6 ayrılık birden
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka'da 6 ayrılık birden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 18:04:18. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Taşolar'dan Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.