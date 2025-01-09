Vali Tavlı \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tavlı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" adlı fotoğrafını seçen Tavlı, "Spor" kategorisinde tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Tavlı, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi nedeniyle bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" özel kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Halkın Gücü" adlı fotoğrafı oyladı.

"Yılın Kareleri" oylamasındaki fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Tavlı, "Anadolu Ajansının deneyimli muhabirleri her zaman olduğu gibi yine anı yakalamış. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.