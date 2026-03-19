Vali Toraman, Bayramda Emniyet Personeliyle Bir Araya Geldi

19.03.2026 14:50
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ramazan Bayramı'nda emniyet personeliyle bayramlaştı ve uyarılarda bulundu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ramazan Bayramı nedeniyle Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde trafik uygulama noktasındaki emniyet personeliyle bayramlaştı. Vali Toraman'a, Toraman'a İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Çelikkanat eşlik etti. Sırayla emniyet personeliyle bayramlaşan Toraman, ardından uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlar bayramlaşarak, trafik kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

'3 BİN 23 KOLLUK PERSONELİMİZ SAHADA OLACAK'

Bayramın huzur içinde geçmesi için kamu görevlileri olarak 7/24 görev başında olduklarını söyleyen Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'mızın Ramazan Bayramı tedbirleri genelgesi çerçevesinde ilgili birimlerimiz gerekli hazırlıklarını, planlamalarını yaptılar ve artık bu saat itibariyle de uygulanmaya başlandı. Burada öncelikle kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların personellerinin vazifelendirildiğini ifade etmek isterim. İl genelinde Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında 3 bin 23 kolluk personelimiz sahada olacak. Bu personellerimiz 509 araçla vazife yapacaklar. 319 ekip olarak çalışacaklar. Bunlara ilave olarak da denizlerimizde Sahil Güvenliğimize bağlı 24 adet de yüzer unsur vazife icra edecek. Ramazan Bayramı müddetince yalnızca kolluk kuvvetlerimiz değil diğer ilgili personelimiz de vazifelerinin başında olacaklar. 112 acil çağrı merkezimiz, itfaiyemiz, hastanelerimiz, acil servislerimiz, karayollarının ekipleri ve özel dairenin ekipleri de sahada olacaklar. Malumunuz trafik kanununda yapılan değişikliklerle bir takım müeyyideler ağırlaştırıldı. Bu sebeple kıymetli vatandaşlarımızdan istirhamımız kurallara uymaları yönünde. Çünkü getirilen kurallar vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için konulmuş bulunuyor' dedi.

Kaynak: DHA

