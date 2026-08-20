Vali Toraman'dan Tuğamiral Orak'a Ziyaret - Son Dakika
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Vali Toraman'dan Tuğamiral Orak'a Ziyaret

Vali Toraman\'dan Tuğamiral Orak\'a Ziyaret
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Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Tuğamiral Birol Orak'ı yeni görevinde kabul etti.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak'ı kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Toraman, yeni göreve başlayan Tuğamiral Orak'ı makamında ağırladı.

Vali Toraman, Tuğamiral Orak'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Toraman'dan Tuğamiral Orak'a Ziyaret - Son Dakika

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