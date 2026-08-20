Vali Toraman'dan Tuğamiral Orak'a Ziyaret
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Tuğamiral Birol Orak'ı yeni görevinde kabul etti.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak'ı kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Toraman, yeni göreve başlayan Tuğamiral Orak'ı makamında ağırladı.
Vali Toraman, Tuğamiral Orak'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA
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