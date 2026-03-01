Vali Turan 112 Acil Çağrı Merkezi Personeliyle İftarda Buluştu - Son Dakika
Vali Turan 112 Acil Çağrı Merkezi Personeliyle İftarda Buluştu

01.03.2026 11:05
Kırklareli Valisi Uğur Turan, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle iftar yaptı, özverilerini takdir etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle iftarda bir araya geldi.

Vali Turan ve eşi Nihal Turan, Vali Yardımcısı Yusuf Güler ile kurum müdürleri 112 Acil Çağrı Merkezi yemekhanesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Vatandaşlara 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Turan, merkez personelinin her türlü acil durumda vatandaşların devlete ilk ulaştığı numara olma sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirtti.

Personelin gece gündüz, bayramda, tatilde ve ramazanda görevlerinin başında olduğunu aktaran Turan, "Soğukkanlılığınız, dikkatleriniz ve fedakarlıklarınızla hayat kurtaran son derece hayati bir görev icra ediyorsunuz. Bu özverili çalışmalarınız her türlü takdirin üzerindedir. Ramazan ayının manevi ikliminde aynı sofrayı paylaşmak gönül bağlarını daha da güçlendirir. Milletimizin huzuru, sağlığı ve güvenliği için görev yapan tüm 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarımızın ramazan ayını tebrik ederek görevlerinde kolaylık diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Turan 112 Acil Çağrı Merkezi Personeliyle İftarda Buluştu - Son Dakika

