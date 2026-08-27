Vali Turan'a Ziyaretçi Akını
Kırklareli Valisi Uğur Turan, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen ziyaretçileri kabul etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.
Vali Turan makamında, Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Türköz, Merkezler Daire Başkanı Kadir Güçlü, İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş, AK Parti Demirköy İlçe Başkanı Erdoğan Koca, Deniz Feneri Derneği Genel Sekreteri Coşkun Yıldız ve Lojistik Müdürü Mehmet Okumuş'u kabul etti.
Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte sürdürülen yatırımlar hakkında ziyaretçilerine bilgi verdi.
Kaynak: AA
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