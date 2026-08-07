Vali Turan, AFAD İl Müdürü Avcı'yı Kabul Etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, yeni AFAD İl Müdürü Tuncer Avcı'yı tebrik etti ve başarı diledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, AFAD İl Müdürü olarak atanan Tuncer Avcı'yı makamında kabul etti.
Vali Turan, göreve başlayan Avcı'yı tebrik ederek bir süre görüştü.
Avcı'ya yeni görevinin hayırlı olmasını temenni eden Turan, çalışmalarında başarı diledi.
Kaynak: AA
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