Vali Turan, Çocuk Ruh Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti
Vali Turan, Çocuk Ruh Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti

Vali Turan, Çocuk Ruh Sağlığı Merkezini Ziyaret Etti
14.02.2026 14:59
Kırklareli Valisi Uğur Turan, ruh sağlığı merkezini ziyaret ederek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Vali Turan, merkezi gezerek İl Sağlık Müdür Vekili Enes Güler ve Başhekim Zeliha Türkyılmaz'dan bilgi aldı.

Personelle sohbet eden Turan, sağlık çalışanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Turan, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının da taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

