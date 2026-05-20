Vali Turan'dan Açık Hava Kütüphanesi Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Turan'dan Açık Hava Kütüphanesi Ziyareti

Vali Turan\'dan Açık Hava Kütüphanesi Ziyareti
20.05.2026 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, TPAO'nun açık hava kütüphanesi projesine katıldı ve dernek üyeleriyle buluştu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Okuyan Kampüs - Açık Hava Kütüphaneleri Projesi" etkinliğine katıldı.

Lüleburgaz TPAO da düzenlenen programda Vali Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ve TPAO Trakya Bölge Müdürü Mehmet Kürşat Özveren ağaç kütüphaneleri ziyaret etti.

Ardından gezici kütüphane ve hikaye atölyelerini gezen Turan, "Okumak, hayatı anlamlandırmak, geleceği inşa etmek ve Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarını hazırlamaktır." dedi.

Vali Turan, dernek üyeleriyle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kocaeli Giresun Yağlıdereliler Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Turan, Lüleburgaz'da bir restoranda düzenlenen programda Dernek Başkanı Engin Güngör'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından dernek üyeleriyle sohbet eden Turan, derneğin kültürel dayanışma bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

Vali Turan, Dernek Başkanı Güngör ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Turan'dan Açık Hava Kütüphanesi Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’i aratmayan görüntü Gören şaşıp kalıyor Karadeniz'i aratmayan görüntü! Gören şaşıp kalıyor
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
TFF’den Kayserispor’un çağrısına yanıt: Böyle bir karar bizi geriye götürür TFF'den Kayserispor'un çağrısına yanıt: Böyle bir karar bizi geriye götürür
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Oğuzhan Koç milli takım marşı yarışını tiye aldı: Kupayı verin hemen Oğuzhan Koç milli takım marşı yarışını tiye aldı: Kupayı verin hemen
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı

09:11
Karar resmen iletildi Fenerbahçe’de beklenen son
Karar resmen iletildi! Fenerbahçe'de beklenen son
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:06
Okan Buruk, Fenerbahçe’nin eski yıldızını aradı Galatasaray’a gel
Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
07:59
Almus Barajı’nda doluluk yüzde 100’e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
07:39
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 09:29:56. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Turan'dan Açık Hava Kütüphanesi Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.