Vali Turan Hayat Boyu Öğrenme Sergisini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Turan Hayat Boyu Öğrenme Sergisini Ziyaret Etti

Vali Turan Hayat Boyu Öğrenme Sergisini Ziyaret Etti
04.06.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz'daki yıl sonu sergisini gezerek kursiyerleri tebrik etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan yıl sonu sergisini gezdi.

Vali Turan ve eşi Nihal Turan, Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sergiyi ziyaret ederek, kursiyerlerin hazırladığı eserleri inceledi.

Sergideki ürünler hakkında usta öğreticilerden bilgi alan Turan, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin bireylerin kişisel gelişimine, mesleki becerilerinin artırılmasına ve toplumsal hayata katılımlarına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Turan, serginin hazırlanmasında emeği geçen kursiyer ve usta öğreticileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Turan'a, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de eşlik etti.

Kaynak: AA

Kırklareli Valiliği, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Lüleburgaz, Valilik, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Turan Hayat Boyu Öğrenme Sergisini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan, CHP’deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
Milyonlar merakla bekliyor İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam
İran’da binbaşıyı bıçaklayarak öldüren zanlı idam edildi İran'da binbaşıyı bıçaklayarak öldüren zanlı idam edildi
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın Son bir adım kaldı Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin

09:28
Trump’a soğuk duş Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
Trump'a soğuk duş! Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
09:27
Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı Fener taraftarı ateş püskürüyor
Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı! Fener taraftarı ateş püskürüyor
09:19
Dün geceye damga vuran görüntü Sadettin Saran’ın o hali taraftarı kahretti
Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti
09:08
Şener Üşümezsoy’dan ezber bozan deprem sözleri: İstanbul ve Yedisu hayal ürünü, asıl risk Ege’deki ilde
Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan deprem sözleri: İstanbul ve Yedisu hayal ürünü, asıl risk Ege'deki ilde
08:36
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
08:28
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 09:45:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Vali Turan Hayat Boyu Öğrenme Sergisini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.