Vali Turan Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

Iğdır Valisi Ercan Turan, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret edip besicilerle bir araya geldi.

Vali Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ile birlikte sabah saatlerinde Iğdır Canlı Hayvan Pazarı'nı inceledi.

Burada alıcıların ve satıcıların taleplerini dinleyen Turan, besicilerle görüştü.

Hayvan ticareti yaparken fiyatta anlaşamayan çiftçileri uzlaştıran Turan, bazı satıcıların alıcılara indirim yapmalarında da aracılık etti.

Daha sonra buradan bir kurbanlık koç alan Turan, pazarda satılan karpuzlardan da alarak vatandaşlara ikram etti.