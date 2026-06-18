Vali Turan, Jandarma\'nın 187. Yılını Kutladı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Turan, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile bir araya geldi.

Eskitürk ve jandarma personeliyle görüşen Turan, teşkilat mensuplarının kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Turan, jandarma teşkilatının Türkiye'nin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını söyledi.