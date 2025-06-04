Kırklareli Valisi Uğur Turan, kapalı pazar yerinde Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri inceledi.
Turan, pazar alanını gezerek İl Emniyet Müdür Vekili Mutlu Bucurgat'tan tedbirler hakkında bilgi aldı.
Ardından belediye zabıta bürosunu ziyaret eden Turan, çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.
Esnafla sohbet eden Turan, vatandaşlarında taleplerini dinledi.
Son Dakika › Güncel › Vali Turan, Kurban Bayramı Tedbirlerini İnceledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?