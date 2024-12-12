Vali Turan, Mahalle Buluşmalarıyla Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mahalle Buluşmaları Programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Turan, Yayla Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen programda vatandaşların isteklerini dinledi.

Mahalle Buluşmaları Programı kapsamında vatandaşlarla birebir temas kuracaklarını ifade eden Turan, vatandaşların kendilerine ilettiği sorunları yerinde çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu buluşmalarla halk ve idare arasındaki güçlü bağların pekişeceğini belirten Turan, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile mesai mefhumu gözetmeksizin her daim vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.

Turan, Mahalle Buluşmaları Programı'nın tüm mahallelerde düzenleneceğini sözlerine ekledi.