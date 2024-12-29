Vali Turan Taksici Esnafını Ziyaret Etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, taksici esnafını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, Karakaş Mahallesi'nde Çiçek Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksicilerle sohbet etti.

Taksicilerin istek ve sıkıntılarını dinleyen Turan, esnafa işlerinde kolaylıklar diledi.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da yer aldı.

Su ürünleri denetimi yapıldı

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, perakende satış yapan balıkçılar kontrol edildi.

Ekipler, denetimlerde satışa sunulan balıkların asgari avlanabilir boyda olup olmadığını kontrol ederek, muhafaza koşullarını inceledi.