Vali Turan, Umutlu Kadınlar Merkezini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Umutlu Kadınlar Sosyal Girişimcilik ve Yaşam Merkezinde incelemede bulundu.

Merkez sorumluları Melek Aksekioğlu ve Elif Afacan'dan yürütülen ve planlanan projeler hakkında bilgi alan Turan, atölyelerde görev yapan kadınlarla sohbet etti.

Girişimci kadınları tebrik eden Turan, merkezde sürdürülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.