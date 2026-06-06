Vali Turan Vize'de Esnafı Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Vali Turan, Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile birlikte esnafı ziyaret edip sohbet etti.
Esnafa bol kazançlar dileğinde bulunan Turan, esnafın ticaret hayatının can damarı olduğunu söyledi.
Turan, vatandaşlarla da sohbet edip, talepleri dinledi.
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