Vali Uğur Turan\'dan Huzurevi Ziyareti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anneler Günü dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Huzurevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaşlılarla bir süre sohbet eden Turan, yaşlıların isteklerini dinledi.

Turan, konuşmasında, annelerin sevginin, merhametin, sabrın ve sonsuz fedakarlığın en kıymetli timsali olduğunu söyledi.

Güçlü kadınların güçlü aileleri, güçlü ailelerin ise güçlü toplumları ve aydınlık yarınları inşa ettiğini ifade eden Turan, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Daha sonra etkinlikte, öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Etkinliğe, Vali Turan'ın eşi Nihal Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da katıldı.