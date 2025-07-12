Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde incelemede bulundu.
Vali Turan, sağlık müdürlüğü, aile sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi ve 112 hizmetleri istasyonun hizmet vereceği sağlık kompleksi inşaatını gezdi.
Yetkililerden bilgi alan Turan, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.
Turan, ardından Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Bakımevinde incelemelerde bulundu. Bakımevini gezen Turan, Belediye Başkanı Murat Gerenli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Vali Uğur Turan'dan Lüleburgaz Ziyareti - Son Dakika
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