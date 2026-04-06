Vali Varol'dan AA'nın 106. Yılına Kutlama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Varol'dan AA'nın 106. Yılına Kutlama

06.04.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılını kutladı.

Vali Varol, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın 106 yıllık bir kurumsal hafıza olduğunu belirtti.

Varol, şunları kaydetti:

"Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en çetin günlerinde, hakikatin sarsılmaz sesi olmak ve aziz milletimizin onurlu direnişini tüm dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Kurulduğu ilk günden itibaren milli iradenin güçlü bir temsilcisi olan Anadolu Ajansı, taşıdığı köklü mirası ve sarsılmaz duruşuyla bugün de yalnızca ülkemizin değil, dünyanın dört bir yanında hakikatin, doğruluğun ve güvenilir bilginin sesi olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Anadolu Ajansı'nın kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkesi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Yerel Haberler, Osman Varol, Güncel, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:25:43. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.