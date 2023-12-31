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Vali Yavuz görevi başındaki personellerin yeni yılını kutladı - Son Dakika
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Vali Yavuz görevi başındaki personellerin yeni yılını kutladı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, itfaiye ve 112 çalışanları ile kontrol noktalarında görev yapan personelleri ziyaret ederek yeni yılı kutladı. İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı da ziyaretlere eşlik etti. Yavuz, personellere başarılar dileyerek yeni yılı kutladı ve halkın güvenliği için sahada olacak personel sayısını açıkladı.

31.12.2023 - 21:17,
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Vali Yavuz görevi başındaki personellerin yeni yılını kutladı

KARABÜK - Karabük Valisi Mustafa Yavuz, itfaiye ve 112 çalışanları ile kontrol noktalarında görev yapan personelleri ziyaret ederek yeni yılı kutladı.

Vali Yavuz'a ziyaretlerde İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek eşlik etti.

Yeni yıl öncesi kentin çeşitli bölgelerindeki kontrol noktalarını ziyaret eden ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri ile bir araya geldi.

Yavuz, personellere görevlerinde başarılar dileyerek yeni yılı kutladı.

Daha sonra Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Yavuz'u Belediye Başkanı Rafet Vergili karşıladı.

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut çalışmalar ile ilgili bilgi verirken, Vali Yavuz ve Başkan Vergili, eşlik ettiği itfaiye ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Yavuz, daha sonra sırasıyla İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına, Safranpark jandarma uygulama noktasına, 5000 Evler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezine ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne gitti.

Buradaki personellerin de yeni yılını kutlayan Yavuz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yaptığı açıklamada yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini diledi.

Yavuz, 2023'ün afetler ve savaşlar nedeniyle hafızalarda acılarla dolu bir yıl olarak kalacağını ifade ederek bu gece vatandaşların huzur ve güvenliği için emniyet teşkilatında 249, jandarma teşkilatında da 408 olmak üzere toplam 657 personelle sahada olacaklarını söyledi.

Vali Yavuz görevi başındaki personellerin yeni yılını kutladı
Kaynak: İHA
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