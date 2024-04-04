Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Halk Günü" buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların sorunlarının birebir dinlenilmesi ve çözüm bulunması noktasında verdiği talimatlar kapsamında düzenlenen "Halk Günü" buluşmalarına devam ediliyor.
Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, 9 vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyen Vali Yavuz, ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.
Vali Yavuz, valilik makamının herkese açık olduğunu vurgulayarak, ramazan ayının bereket, mutluluk ve huzur getirmesi, nice güzel bayramlara erişilmesi dileğinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Vali Yavuz, 'Halk Günü' buluşmasında vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika
Giresun'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi edilen ve bakım süreci tamamlanan 4 baykuş yavrusu, Bulancak ilçesinde doğaya salındı. Bir yavrunun rehabilitasyonu ise halen devam ediyor.
Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk, köylüler tarafından kurtarıldı ancak hastanede hayatını kaybetti.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturmada, 18 yaşından küçük bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilerek tutuklanmasına karar verildi. Diğer 4 şüphelinin gözaltı işlemleri ise devam ediyor.
Sincan'da yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Murat Ercan, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbata ile belediyeye gelen Başkan Ercan'ı çalışma arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Kocaeli'de Darıca ve Gebze arasında hizmet verecek metronun durak şantiyesinde yangın çıktı. Dumandan göz gözü görmezken yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Olayda yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın, mazbatasını Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende aldı. Törende ayrıca Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi. Akın, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Devir teslim töreninde ise önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ve adil, dürüst ve eşitlikçi bir yönetim sergileyeceğini söyledi.
Ankara'da bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 18 yaşından küçük bir çocuk tutuklandı. Diğer 4 şüphelinin sorgulamaları ise devam etmektedir.
Sizin düşünceleriniz neler ?