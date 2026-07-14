Vali Yılmaz, 15 Temmuz gazilerini evlerinde ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Yılmaz, 15 Temmuz gazilerini evlerinde ziyaret etti

Vali Yılmaz, 15 Temmuz gazilerini evlerinde ziyaret etti
14.07.2026 16:37
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında FETÖ darbe girişiminde gazi olanları evlerinde ziyaret ederek teşekkür etti ve devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla 15 Temmuz gazilerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde gazi olan Özcan Çetinkaya, Burak Güzel, Uğur Göküz ve Nusret Bayar'a ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde gaziler ve aileleriyle sohbet eden Yılmaz, 15 Temmuz gecesi gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlık dolayısıyla gazilere teşekkür etti.

Gazilerin talep ve önerilerini dinleyen Yılmaz, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.

Vali Yılmaz, ziyaretlerinde gazilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılına girildiğini anımsatarak, Türk milletinin o gece demokrasiye ve vatanına sahip çıktığını söyledi.

15 Temmuz'un, milletin birlik ve beraberliğini ortaya koyduğu tarihi bir gün olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yarın 15 Temmuz. Hain darbe girişiminin 10'uncu yılına giriyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzdür. O gün gerçekten birlikteliğimizi gösterdik, demokrasimize sahip çıktık. En önemlisi de aziz vatanımızı hain FETÖ'cü darbecilere teslim etmedik." diye konuştu.

15 Temmuz'da şehit olan vatandaşları rahmet ve minnetle andığını belirten Yılmaz, şehitler ile gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirdi.

Ziyaretlerde, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Yılmaz, 15 Temmuz gazilerini evlerinde ziyaret etti - Son Dakika

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