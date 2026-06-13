Vali Yılmaz, Tarımsal Araştırma Enstitüsünü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Yılmaz, Tarımsal Araştırma Enstitüsünü Ziyaret Etti

Vali Yılmaz, Tarımsal Araştırma Enstitüsünü Ziyaret Etti
13.06.2026 12:59
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Eskişehir Valisi Yılmaz, enstitünün çalışmalarını inceleyerek bilgi alışverişinde bulundu.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Enstitü Müdürü Ulaş Çınar'dan çalışmalarla bilgi alan Vali Yılmaz, enstitünün araştırma ve üretim alanlarını gezdi.

Teknik personel ve çalışanlarla bir araya gelen Vali Yılmaz, projeleri inceledi.

Araştırma laboratuvarlarını, deneme ve üretim parsellerini inceleyen Vali Yılmaz, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, verimliliğin artırılması ve çiftçilere yönelik yenilikçi çalışmalar hakkında görüşmelerde bulundu.

Çalışanlarla sohbet eden Vali Yılmaz, emeklerinden dolayı tüm personele teşekkür ederek başarı diledi.

Vali Yılmaz, tarımsal araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkenin gıda güvenliği ve tarımsal kalkınması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, enstitünün bilgi ve teknoloji üreten çalışmalarıyla bölge ve ülke tarımına değer kattığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Yılmaz, Tarımsal Araştırma Enstitüsünü Ziyaret Etti - Son Dakika

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