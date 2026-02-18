Valiler Buluşması'nda Deprem Projeleri Görüşüldü - Son Dakika
Valiler Buluşması'nda Deprem Projeleri Görüşüldü

18.02.2026 13:47
Çevre Bakanı Kurum, Valiler Buluşması'nda deprem projeleri ve iş birliği hakkında bilgi verdi.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin koordinasyonunda düzenlenen Valiler Buluşması'na katıldı. Kurum, "Deprem bölgesi olmak üzere şehirlerimizin geleceği için yürüttüğümüz çalışmaları ve hayata geçireceğimiz projeleri istişare ettik. Ülkemizin her bir köşesinde valilerimiz ile yapacağımız iş birliğinin vatandaşlarımızın refahı için atılacak adımlara önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin koordinasyonunda düzenlenen Valiler Buluşması'na; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı. Bakan Kurum sosyal medya hesabından buluşmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin koordinasyonunda düzenlenen Valiler Buluşması'nda, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ile 81 ilimizin değerli valileriyle bir araya geldik. Deprem bölgesi olmak üzere şehirlerimizin geleceği için yürüttüğümüz çalışmaları ve hayata geçireceğimiz projeleri istişare ettik. Ülkemizin her bir köşesinde valilerimiz ile yapacağımız iş birliğinin vatandaşlarımızın refahı için atılacak adımlara önemli katkılar sunacağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA

Deprem, Güncel, Son Dakika

