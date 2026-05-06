Van'a Yeni 150 Yataklı Hastane Müjdesi

Van'ın İpekyolu ilçesinde 150 yataklı hastane inşa edilecek, ihale 1-1,5 ay içinde yapılacak.

Hastanenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkmenoğlu, Van'ı bölgenin sağlık üssü haline getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentte şehir hastanesi kurulması amacıyla bünyesinde 210 ek poliklinik, 40 ameliyathane ve 168 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunan 800 yataklı yeni hastane binasının da inşa edildiğini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizin doğuya doğru gelişen bölgesinde, Bostaniçi Mahallemizde 150 yataklı bir hastane daha inşa ediyoruz. 1-1,5 ay içinde ihalesi yapılacak. Van, büyüyen ve gelişen, çevresindeki illeri kendine çeken bir şehrimiz. Şehrin hangi noktasına giderseniz gidin mutlaka bir kamu yatırımıyla karşılaşırsınız. Sadece sağlık yatırımları kapsamında son iki yıl içinde Van'a 20 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Hastanemiz tamamlandığında bölgeye ve mahallemize büyük değer katacak, sağlık alanında önemli bir ivme kazandıracak ve vatandaşlarımıza ciddi anlamda hizmet sunacaktır. Doktorları, ameliyathaneleri, cerrahi birimleri, MR ve tomografi gibi ileri teknoloji cihazlarıyla tam donanımlı bir sağlık merkezi olacak."

"Sağlık yatırımları yaklaşık 568 milyar liraya ulaştı"

Son iki yıl içinde yapılan yatırımların toplam maliyetinin yaklaşık 128 milyar lirayı bulduğunu dile getiren Türkmenoğlu, "2002'den bugüne kadar Van'da gerçekleştirilen sağlık yatırımları yaklaşık 568 milyar liraya ulaştı. Van'ımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Hastanemizi kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu vesileyle ülkemizde değişim ve dönüşüm sürecine liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanlığımıza ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Bu güçlü liderlik sürdüğü sürece ilimizdeki yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

