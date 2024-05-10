Van-Bahçesaray Yolunda Çığ Sonucu Şarampole Sürüklenen Minibüs Kurtarıldı - Son Dakika
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Van-Bahçesaray Yolunda Çığ Sonucu Şarampole Sürüklenen Minibüs Kurtarıldı

Van-Bahçesaray Yolunda Çığ Sonucu Şarampole Sürüklenen Minibüs Kurtarıldı

Van-Bahçesaray kara yolunda çığ sonucu şarampole sürüklenen minibüs, 8 saatlik çalışma sonucu vinç ve iş makinesiyle bulunduğu yerden çekilerek yola çıkarıldı. Minibüs, günlerce kar altında kaldıktan sonra sahibi tarafından kurtarıldı. Yol, minibüsün çıkarılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

10.05.2024 18:11
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Van- Bahçesaray kara yoluna düşen çığda şarampole sürüklenen minibüs, vinç ve iş makinesine bağlanan halatlarla 8 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çekilerek yola çıkarıldı.

22 Aralık'ta Van'dan Bahçesaray ilçesine gitmeye çalışan İsmail Güncü'nün kullandığı minibüs, kar ve tipinin etkili olduğu yolda kara saplandı.

Bu sırada önlerine düşen çığ nedeniyle büyük tehlike atlatan Güncü ve beraberindekiler, minibüsü yolda bırakarak bölgeden ayrıldı. Daha sonra düşen başka bir çığ, minibüsü şarampolden yaklaşık 20 metre aşağı sürükledi.

Çığ riski nedeniyle Van-Bahçesaray yolunun 22 Aralık'ta ulaşıma kapatılmasıyla minibüs, günlerce kar altında kaldı.

Güncü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yolun açılmasıyla, 22 Aralık'tan bu yana kar altında kalan minibüsünü çıkarmak için Bahçesaray Kaymakamlığı ve ilgili kurumlara başvuruda bulundu.

Bunun üzerine bugün bölgeye yönlendirilen İlçe Jandarma Komutanlığı vinci ve Van Büyükşehir Belediyesi iş makinesiyle çalışma başlatıldı.

Halatların bağlandığı minibüs, vinç, iş makinesi ve vatandaşların desteğiyle kar örtüsünün üzerinden çekilerek yola çıkarıldı.

Minibüsün sahibi Güncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günler sonra aracının çıkarılmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Günlerdir bu anı beklediğini belirten Güncü, "İlk başta vinç, minibüsü çekmeye yeterli gelmedi ve iş makinesi geldi. Sonra vatandaşların da desteğiyle minibüsü çıkardık. Zor şartlarda yaşıyoruz. İnşallah bu yaşadığımız sıkıntılar çözülür, büyüklerimiz buraya bir el atar. İlçe Jandarma Komutanımıza ve bize destek verenlere teşekkür ederiz. Jandarma ekiplerimiz bize sahip çıktı. Yaklaşık 5 aydır aracımız burada bekliyordu. Çok şükür çıkardık. Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun. Yaklaşık 8 saattir aracı çıkarmakla uğraşıyorduk. Çok şükür çıkardık." diye konuştu.

Ekiplerin çalışma yürüttüğü sırada ulaşıma kapatılan yol, minibüsün çıkarılmasının ardından tekrar açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van-Bahçesaray Yolunda Çığ Sonucu Şarampole Sürüklenen Minibüs Kurtarıldı - Son Dakika

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