Van-Bahçesaray Yolundaki Çığ Temizlendi

Van- Bahçesaray karayoluna düşen çığ temizlendi
VAN - Van-Bahçesaray karayoluna düşen çığ, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu temizlendi.
Van'ın yüksek kesimlerinde dün akşam etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ile birlikte Van-Bahçesaray karayolu meteoroloji mevkiine çığ düşmesiyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde bölgeye giderek düşen çığ kütleleri,ini temizleyerek yolu ulaşıma açtı.
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