Van Başkale\'de araçta 10 kilo 111 gram esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Başkale ilçesinde 10 kilo 111 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda, Bebleşin Mahallesi yakınlarında bir araçta arama yapan ekipler, 10 kilo 111 gram toz esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.