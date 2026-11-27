Van Başkale Kaymakamı Cihangir, iki jandarma karakolunu ziyaret edip başarı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Başkale ilçesinde Kaymakam Cihangir, Köprüağzı ve Aydemir Jandarma Karakol Komutanlıklarını ziyaret etti. Cihangir, güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi alıp personele başarı diledi; ziyarete savcı, jandarma ve emniyet yetkilileri eşlik etti.
Van'ın Başkale Kaymakamı Ramazan Cihangir, beraberindeki heyetle Köprüağzı ve Aydemir Jandarma Karakol Komutanlıklarını ziyaret etti.
Karakollarda incelemelerde bulunan Cihangir, yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Görevli personelle bir araya gelerek sohbet eden Cihangir, jandarma personeline çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.
Kaymakam Cihangir'e Cumhuriyet Savcısı Yiğit Kaptan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ceyhun Köymen ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Atalay Turan eşlik etti.
Kaynak: AA
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