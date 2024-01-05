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Van Büyükşehir Belediyesi Atölyelerinde 13 Bin 303 Bakım ve Onarım Yapıldı - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi Atölyelerinde 13 Bin 303 Bakım ve Onarım Yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı, geçen yıl 18 atölyede 13 bin 303 bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Edremit ilçesinde bulunan atölyelerde, belediyenin araçlarının bakım ve onarımı yapıldı. Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, kazalara karışan ve kullanılamaz hale gelen otobüsleri onararak tekrar hizmete sundu. Yapılan çalışmalarla 18 milyon 400 bin lira tasarruf sağlandı. Ayrıca hurdaya ayrılan otobüsler ve iş makineleri onarılarak 22 milyon 800 bin lira kazanç elde edildi. Akaryakıtta tasarruf sağlamak için Mobil Akaryakıt Otomasyon Sistemi kullanıldı ve yedek parça depolarında barkod sistemi uygulaması devam etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Atölyelerinde 13 Bin 303 Bakım ve Onarım Yapıldı
05.01.2024 - 16:25,  Güncelleme: 16:32
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Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı, geçen yıl 18 atölyede 13 bin 303 bakım ve onarım çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Edremit ilçesinde bulunan yerleşkedeki atölyelerde, belediyenin envanterinde bulunan araçların bakım ve onarımının yapıldığı belirtildi.

Kamu kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanılması amacıyla geçen yıl 18 atölyede 13 bin 303 bakım ve onarım çalışmasının yapıldığına yer verilen açıklamada, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerinin kazalara karışan, kullanılamaz duruma gelen 23 otobüsün bakım ve onarımını yaparak tekrar hizmete kazandırdığı aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı atölyelerde yapılan çalışmalarla 18 Milyon 400 bin lira tasarruf sağlandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hurdaya ayrılan 26 otobüs ile 7 iş makinesi onarılarak yeniden hizmete alındı ve 22 Milyon 800 bin lira kazanç elde edildi. Mobil Akaryakıt Otomasyon Sistemi ile akaryakıtta tasarruf sağlanmıştır. Yedek parça depolarında ise barkod sistemi uygulaması devam etmiştir. Belediyeye ait araçlarının bakım, onarım ve tamirinde kullanılan malzemelerin giriş ve çıkışları barkod okuyucu sistemle yapılmaktadır. Bütçe açısından da büyük tasarruf sağlayan barkod sistemi sayesinde depolara giriş çıkışı yapılan malzemelere de daha rahat ulaşılmaktadır."

Kaynak: AA
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Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi Atölyelerinde 13 Bin 303 Bakım ve Onarım Yapıldı - Son Dakika
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