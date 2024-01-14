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Van Büyükşehir Belediyesi Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı Kursu Öğrencileri Akdamar Adası'nı Görüntüledi - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı Kursu Öğrencileri Akdamar Adası'nı Görüntüledi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı Kursu öğrencileri, karla kaplanan Akdamar Adası'nı fotoğrafladı. Kursiyerlere temel fotoğrafçılık bilgisi ve çekim teknikleri öğretiliyor. Hafta sonları ise kentin tarihi ve doğal güzelliklerine giderek uygulama yapıyorlar. Bu hafta Akdamar Adası'na giden kursiyerler, badem ağaçları ve tarihi kiliseyi beyaz örtüyle kaplanmış halde fotoğrafladılar.

Van Büyükşehir Belediyesi Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı Kursu Öğrencileri Akdamar Adası\'nı Görüntüledi
14.01.2024 - 17:47,
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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı Kursu öğrencileri, karla kaplanan Akdamar Adası'nı görüntüledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından fotoğraf meraklıları için başlatılan Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı Kursu devam ediyor.

Hacıbekir Kültür Merkezinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri tarafından kursiyerlere temel fotoğrafçılık bilgisi, fotoğraf çekim teknikleri, ekipman bilgisi konularında bilgiler veriliyor.

Haftanın 5 günü merkezde teorik eğitim alan kursiyerler, hafta sonları da kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgelere giderek öğrendikleri bilgiler doğrultusunda fotoğraf çekiyor.

Bu hafta Akdamar Adası'na giden kursiyerler, son yağışların ardından beyaz örtüyle kaplanan badem ağaçlarını, tarihi kiliseyi fotoğrafladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı Kursu Öğrencileri Akdamar Adası'nı Görüntüledi - Son Dakika
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