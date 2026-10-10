Van Çaldıran'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı, kazı ekipmanı bulundu - Son Dakika
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Van Çaldıran'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı, kazı ekipmanı bulundu

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Van Çaldıran\'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı, kazı ekipmanı bulundu
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Van Çaldıran'da arkeolojik sit alanındaki Arabızengi Kalesi mevkisinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Valilik açıklamasına göre şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı; kazı alanında monitörlü kanal görüntüleme cihazı gibi çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, kaçak kazıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Çaldıran'ın Soğuksu Mahallesi'ndeki birinci derece arkeolojik sit alanı Arabızengi Kalesi mevkisinde kaçak kazı yapan H.Y. ve T.A. suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kazı yaptığı alanda, monitörlü kanal görüntüleme cihazı, yılan kamera, kanal açma makinesi, 8 kanal açma borusu, 2 boru anahtarı, 5 matkap delme ucu, elektrikli matkap, şarjlı matkap, 2 yedek matkap bataryası ve 2 batarya şarj cihazı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
Çaldıran3. SayfaGüncelVanSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Van Çaldıran'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı, kazı ekipmanı bulundu - Son Dakika
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