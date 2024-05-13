Van Çatak\'ta yıldırım çarpması sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesindeki Belbuka üs bölgesinde Güvenlik Korucusu olarak görev yapan Çetin Şeylan'ın yıldırım çarpması sonucu şehit olduğunu açıkladı.
Van Çatak'taki Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan, şehit oldu.
İçişleri Bakanlığı şehit haberini şöyle duyurdu:
"Van İlimizin Çatak İlçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan şehit olmuştur.
Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Güvenlik Korucularımız ile Jandarma Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."
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