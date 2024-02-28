Van'da düzensiz göçmen operasyonunda 113 kişi yakalandı - Son Dakika
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Van'da düzensiz göçmen operasyonunda 113 kişi yakalandı

Van\'da düzensiz göçmen operasyonunda 113 kişi yakalandı

Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 113 düzensiz göçmen yakalandı ve 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nın göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmaları devam ediyor. 19-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 23 operasyonda yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlem yapıldı.

28.02.2024 19:09  Güncelleme: 19:11
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Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 113 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19-25 Şubat'ta 23 operasyon düzenleyen ekipler, 113 düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da düzensiz göçmen operasyonunda 113 kişi yakalandı - Son Dakika
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