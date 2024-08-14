Van'da 2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı - Son Dakika
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Van'da 2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı

Van'da düzenlenen 2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı'nda öğrencilere bisiklet ve ayakkabı hediye edildi. Programa, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem ve İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık da katıldı.

14.08.2024 14:50
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Van'da "2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı" düzenlendi.

Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Ozan Balcı, yaptığı konuşmada, Kur'an kursları ve anaokullarına destek verdiklerini söyledi.

Öğrencileri tebrik eden Balcı, "Bu işler insana yapılan yatırımlardır. Güzel işler yapılıyor, yapılmaya devam edecek. Diyanet teşkilatındaki arkadaşlarımız da aşkla, şevkle, gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden, canla başla memleketimizin imarına, ihyasına katkı sağlıyorlar." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de "Gençlerimizi maneviyat noktasında kaybetme noktasına geldik. Bugün muhteşem bir şey gördüm. Gençlerimiz sadece ailelerine ve değerlerine değil, aynı zamanda dünyanın gözünü kapattığı Filistin'deki zulme karşı ciddi bir ses verdiler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bilgi yarışmasında dereceye giren 100 çocuğa bisiklet, 500 çocuğa da ayakkabı hediye edildi.

Programa, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem ve İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'da 2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı - Son Dakika
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