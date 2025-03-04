Van'da 269 Şüpheli Yakalandı

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Van'da farklı suçlardan haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 269 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şubatta 28 bin 185 kişinin sorgusu yapıldı.

24 bin 12 aracın kontrol edildiği çalışmalarda, farklı suçlardan haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 269 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 69'u tutuklandı.