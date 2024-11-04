Van'da 274 Şüpheli Yakalandı

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Van'da farklı suçlardan aranan 274 şüpheli yakalandı, 40'ı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliklerince 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 274 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında 95 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40'ı, cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda 4 tabanca, kurusıkı tabanca, 3 bıçak, 65 fişek, 4 jant, kol saati, laptop, yüzük ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.