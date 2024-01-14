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Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın•
Gürpınar ilçesi Tutmaç Mahallesi yakınlarında saman yüklü kamyon, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kanala düşerek yan yattı. Kazada şoför yara almadan kurtulurken, çevredekiler kamyonu çıkarmak için seferber oldu. 30 kişi, halatlar bağladıkları kamyonu çekerek saniyeler içerisinde kanaldan çıkarttı.
Son Dakika › Güncel › VAN'da 30 kişi, kanala düşüp, yan yatan kamyonu halatlar bağlayıp çekerek çıkarttı - Son Dakika