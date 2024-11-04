Van'da 8 PKK Zanlısı Gözaltında

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Van'da terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 27 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 8 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.