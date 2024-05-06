Van\'da Operasyon: 94 Kilogram Külçe Altın ve Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 94 kilogram külçe altın ile gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Nisan-5 Mayıs'ta il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, 94 kilogram gümrük kaçağı külçe altın, 2 bin 190 paket sigara, 72 elektronik sigara, 26 elektronik sigara likidi, 85 şarj aleti, 21 kulaklık, 4 cep telefonu, 4 sim kart ve hafıza kartı, 2 sahte pasaport ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.