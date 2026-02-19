Van'da Aileler Çocukları İçin Eylemde - Son Dakika
Van'da Aileler Çocukları İçin Eylemde

Van\'da Aileler Çocukları İçin Eylemde
19.02.2026 14:32
Van'da PKK tarafından kaçırılan çocuklar için aileler, eylemlerini sürdürerek teslim olmaya çağırdı.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binası önüne kadar yürüdü.

Eylemlerini sürdüren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, 2012'de kızı Şeyma Sancar'ın dağa kaçırıldığını söyledi.

Sancar, 14 yıldır evladından ayrı yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hasret ve özlemle Şeyma'mı bekliyorum. Kızım, beni duyuyorsan, görüyorsan gel devlet güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil. Gel, kaldığın yerden hayatınıza devam edin. Dağdaki bütün çocuklara çağrımdır, gelsinler devlet güçlerimize teslim olsunlar. Orada yaşam yok, sizi kandırıyorlar. Özgürlük varsa Türkiye'de var. Şeyma kızım, burada hasret ve özlemle seni bekliyorum. Artık yeter, dayanamıyorum. Yıllardır peşindeyim, peşini bırakmayacağım."

Baba Fevzi Yağmur ise 5 yıl önce oğlu için eyleme katıldığını ifade ederek, "Oğlum, 10 sene daha geçse peşini bırakmayacağım. Beni görüyorsan gel devlete teslim ol." dedi.

Kaynak: AA

DEM Parti, Politika, Güncel, Terör, PKK, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Aileler Çocukları İçin Eylemde - Son Dakika

SON DAKİKA: Van'da Aileler Çocukları İçin Eylemde - Son Dakika
