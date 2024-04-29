Van\'da 303 şüpheli gözaltına alındı, 24\'ü tutuklandı

Van'da haklarında arama kararı bulunan 303 şüpheli gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 22-28 Nisan'da yürütülen çalışmalar sonucu 303 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Şüphelilerden 24'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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