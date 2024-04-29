Van\'da 303 şüpheli gözaltına alındı, 24\'ü tutuklandı

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Van'da haklarında arama kararı bulunan 303 şüpheli gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 22-28 Nisan'da yürütülen çalışmalar sonucu 303 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelilerden 24'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.