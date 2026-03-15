Van'da Atık Yağ Toplama Projesi Başladı - Son Dakika
15.03.2026 13:07
Van Büyükşehir Belediyesi, atık bitkisel yağların geri dönüşümü için toplama çalışması başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi, bitkisel atık yağların çevreye zarar vermesini önlemek ve geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırmak amacıyla kent genelinde atık yağ toplama çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Ekolojik Belediyecilik" ve "Sıfır Atık" ilkeleri kapsamında çevreyi korumaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projeyle, kent genelinde bitkisel atık yağların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

Kentteki Aile Destek Merkezlerine bırakılan varillerde biriktirilen atık yağlar, belediye ekipleri tarafından belirli aralıklarla toplanan yağlar, lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Projeyle çevre kirliliğinin önlenmesi ve Van Gölü'nün korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

13:41
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
